إحالة عاطل للجنح بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة تاجر متهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها فى تجارة الكمامات والفلاشات، إلى محكمة الجنح؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وأكدت أقوال المجني عليهم أن المتهم تقاضى منهم مبالغ مالية على سبيل تشغيلها في تجارة الـ"كمامات" و"الفلاشات" والاستيراد، وأنه أقنعهم بهامش ربح يصل لنحو 30% سنويًا، وانتظم معهم فى سداد الأرباح الشهرية لمدة معينة، بعدها اختفى وامتنع عن السداد.

وقالت إحدى الضحايا إنها دفعت له 90 ألف جنيه مقابل أرباح شهرية 3 آلاف جنيه، وذلك في عام 2019، وأنه انتظم معها في سداد الأرباح لمدة 7 أشهر، بعدها تحجج بأزمة كورونا، والكساد التجارى، وخفض قيمة الأرباح لألف جنيه.

وتابعت الضحية، فى حديثها مع "اليوم السابع"، أنها فوجئت بامتناع المتهم عن سداد الأرباح الشهرية، وحينما طالبته برد أصل المبلغ، اختفى وظل يتهرب منها، وحينما توجهت إلى منزله فوجئت بعشرات المواطنين الذين تعرضوا للنصب على يده.

وحرر عدد من المواطنين بلاغًا يتهم "أحمد.ص" بإيهامهم بتشغيل أموالهم فى التجارة، مقابل نسبة شهرية من الأرباح؛ إلا أنه امتنع عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المملوكة لهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبإحالته للنيابة العامة صدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.