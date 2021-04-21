اليوم السابع
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أمطار رعدية بجبال البحر الأحمر غدا وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 29درجة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:06 م
أمطار رعدية بجبال البحر الأحمر غدا وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 29درجة حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.


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