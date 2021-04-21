كتب أحمد حمادة

ننشر تفاصيل أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الأربعاء 21 - 4-2021، حيث تشهد الأسعار استقرارا فى أسعار اللحوم البلدى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، والكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملى 100-120 جنيها للكيلو.

وفيما يتعلق بسعر كباب الحلة يسجل سعرتراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وكان اتحاد العام للغرف التجارية، أعلن أن مبادرة أهلا رمضان، والتى بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك لتخفيض الأسعار على مجموعة السلع الغذائية الأساسية، والتى انطلقت تحت شعار معا من أجل مصلحة المستهلك ستشمل طرح المنتجات الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك، ومن المقرر طرح تلك المنتجات فى المنافذ الخاصة بعروض أهلا رمضان بدءا من الأسبوع المقبل بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30% فى جميع محافظات الجمهورية.