أخبار مصر.. مصر بمجموعة الموت مع الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا بأولمبياد طوكيو

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى يشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، والتى أجريت فى مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية منتخب الفراعنة، بعد نجاحه في الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تحت 23 عاما فى مجموعة الموت.

وحل منتخب الفراعنة فى المجموعة الثالثة: مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى فرنسا فى التصنيف الرابع.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الحكومة: المشروع القومى "الدلتا الجديدة" يستهدف تحقيق الأمن الغذائى



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، تواصل المركز مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقد تم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6مليون م3 يومياً من المياه.

ويعتمد المشروع أيضاً على المياه الجوفية، من خلال ضوابط للسحب والاستخدام، بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.





السجون: نقل السجناء بالقرب من إقامة ذويهم مراعاة للبعد الإنسانى.. فيديو



قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، نراعي البعد الإنساني مع السجناء، ونوجه دائمًا باحترام قيم حقوق الإنسان، ونعمل على نقل النزلاء لسجون قريبة من مقر إقامة أسرهم، حتى لا يتكبدوا مشقة الطريق، فضلًا عن نقل بعض السجناء الأقارب لسجن واحد.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات له، على هامش زيارة حقوقيون وإعلاميون ومراسلين أجانب لسجون برج العرب، إنه يتم السماح للسجناء بالتريض بصفة يومية.

المجلس العسكرى فى تشاد: نجل الرئيس ديبى سيكون رئيسا للجمهورية



قال المجلس العسكري في تشاد، اليوم الأربعاء، إن نجل الرئيس إدريس ديبي سيكون رئيسا للجمهورية في الفترة الانتقالية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

وتعهد المجلس العسكري التشادي، بأن يكون المجلس الانتقالي ضامن للمواثيق الدولية والتزامات البلاد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري التشادي، في مؤتمر صحفى يعقد الآن، سنبقى موجودين إلى جانب الدول الصديقة من أجل النضال ومكافحة الإرهاب بكل قوانا.

وتوفى رئيس تشاد "إدريسى ديبي ايتنو" خلال معارك مع المتمردين، جاء نبأ الوفاة بعد إعلان فوزة بولاية رئاسية سادسة.





الحكومة: تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لبحث أُطر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها، أمس، للشقيقة ليبيا، على رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى، والتي جاءت تأكيداً لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين، وكذا المصالح المشتركة التي تجمع البلدين، لافتا إلى أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.





أمطار رعدية بجبال البحر الأحمر غدا.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 29 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

الإسكان: إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفورى بـ"أكتوبر الجديدة"



أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمساحة (٢٥٤،٤٤٣ م٢) ما يعادل ٦٠ فداناً، بنشاط مخازن، وكذا تم إتاحة قطعة أرض على الطريق الدائري الاوسطي بمساحة (٥٦٤٤ م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود: يتم إتاحة أماكن قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .