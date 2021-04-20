CDC الأمريكى يحدث إرشاداته عن كورونا ويؤكد خطر انتقاله عبر الأسطح منخفض

كتبت فاطمة خليل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC إن خطر انتقال فيروس كورونا من الأسطح منخفض، وأن الخطر المرتفع هو انتقال العدوى عن طريق الهواء، وحدث مركز السيطرة على الأمراض إرشاداته لتنظيف وتطهير الأسطح، مؤكداً أن الحفاظ على نظافة الأسطح ليس الطريقة الوحيدة أو حتى الطريقة الأكثر أهمية لتقليل مخاطر انتقال كورونا.

وبحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية قال فينسينت هيل، رئيس فرع الوقاية من الأمراض المنقولة بالماء بمركز السيطرة على الأمراض: "خطر انتقال كورونا من الأسطح منخفضاً وثانوياً مقارنة بالطرق الأساسية لانتقال الفيروس من خلال قطرات الاتصال المباشر والهباء الجوى".

وأوضح هيل أن خطر انتقال العدوى من لمس سطح، يكون مرتفعاً في الأماكن المغلقة قليلة التهوية والتعرض للشمس، حيث إن الشمس وعوامل أخرى في الهواء الطلق يمكن أن تقضي على الفيروسات.

وأضاف "يموت الفيروس "بسرعة" على الأسطح المسامية لكن يمكن أن يستمر لفترة أطول على الأسطح الداخلية الصلبة".

وأشارت الأبحاث أيضًا إلى أن الانتقال السطحي كان أكثر احتمالية في الـ 24 ساعة الأولى بعد إصابة الشخص، وأن الأسر التي أصيب فيها شخص واحد بكورونا كانت لديها معدلات انتقال أقل عندما تقوم الأسرة بتنظيف الأسطح وتطهيرها.

وقال هيل: "في معظم الحالات يكون تنظيف الأسطح باستخدام الصابون أو المنظفات، وليس التعقيم، كافياً لتقليل خطر انتقال الفيروس عبر الأسطح.. تطهير الأسطح ليس ضروريًا عادةً ، ما لم يكن الشخص المريض أو الشخص المصاب بفيروس كورونا في المنزل خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح هيل أن التنظيف يجب أن يركز على المناطق عالية الاتصال مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.

المنظفات المنزلية تشكل خطرا

وأكد هيل أن الناس قد يستخدمون منتجات التنظيف المنزلية لحماية أنفسهم من كورونا، لكن سوء الاستخدام يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

وأضاف أن التنظيف المتكرر وتعقيم الأسطح قد يكون له تأثير ضئيل على انتقال الفيروس، ويمنح الأشخاص إحساسًا بالأمان بأنهم محميون من الفيروس، لكن قد يكون هذا شعورًا زائفًا بالأمان، إذا كانت تدابير الوقاية الأخرى مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين لا يتم اتباعها باستمرار".

وتظهر البيانات الإضافية أن المطهرات نفسها قد تشكل خطرًا، حيث إن بعض الناس قد يشربون عن قصد أو يستنشقون أو يرشون بشرتهم بالمطهرات، دون أن يفهموا أن استخدام المطهرات بهذه الطريقة يمكن أن يتسبب في أضرار صحية جسيمة".

وقال مركز السيطرة على الأمراض على موقعه المحدث على الإنترنت: "لم يتم إثبات فاعلية الطرق البديلة لتطهير الأسطح، مثل الموجات فوق الصوتية، والأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة، وضوء LED الأزرق ضد فيروس كورونا".