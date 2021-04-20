وفاة شاب حاول إنقاذ طفل من سياج كهربائى يحمى زراعة الماريجوانا بمنزله فى الأرجنتين

فاطمة شوقى

توفى شاب أرجنتينى يبلغ من العمر 26 عاما، كان بنى سياجا كهربائيا لحماية زراعة الماريجوانا فى حديقة منزله أثناء محاولته إنقاذ طفل 11 عاما تسلل إلى الجزء الخلفى من المنزل فى حى سيريتو سور فى مار ديل بلاتا فى الأرجنتين.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن صاحب المنزل توفى، بينما كان أصدقاؤه ينقلونه إلى مستشفى قريب إلا أن الاطباء أكدوا وفاته بالفعل خلال وجوده فى سيارة الإسعاف.

في غضون ذلك، نجا الصبي البالغ من العمر 11 عامًا، وأصيب بجروح لكن لم تكن خطيرة، بحسب مصادر طبية أشارت لصحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية التي كشفت عن الحالة.

الحادث، كما أكدت المصادر في القضية على هذا الوسيط، وقع عندما دخل الصبي مؤخرة منزل الشاب البالغ من العمر 26 عامًا ، الذي رآه يدخل وركض نحوه لمنعه من التعرض للصعق بالكهرباء. لكن في تلك الحركة التي تمكن خلالها من إنقاذ القاصر، أصيب صاحب المنزل بصدمة كهربائية قاتلة.

وتم اكتشاف 17 نبتة من الماريجوانا تم زراعتها فى منزل الشاب الذى توفى، وقالت أجهزة الأمن بعد تفتيش المنزل أنه كان يزرع الماريجوانيا للترفيه، كما أن استخدام السياج الكهربائى أيضا لحماية المنزل يعتبر من الأشياء المحظورة فى بونيس آيريس.