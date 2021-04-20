هل تريد التخلص من بثور الدم على بشرتك؟.. تعرف على 5 علاجات منزلية فعالة

كتب - محمود جلال

يمكن للناس تغطية البثور بضمادات لاصقة أو ضمادات شاش لمنع المزيد من الاحتكاك والعدوى التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم البثور، يمكن أن يكون وضع الفازلين على المنطقة قبل تغطيتها مفيدا أيضا، حيث سيقلل ذلك أيضًا من الاحتكاك، وهناك العديد من المستحضرات الطبيعية مثل الصبار والكركم التي يمكن أن تساعد في علاج هذه المشكلة، وهنا 5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من بثور الدم بحسب موقع "only my health".

الكركم: يأتى مع خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، يمكن أن يعالج الكركم بثور الدم ويمنع أيضًا المزيد من الالتهابات، يمكنك صنع عجينة سميكة باستخدام مسحوق الكركم والعسل لوضعها على البثور وتركها لبعض الوقت.

معجون الثوم: يعتبر من أكثر العلاجات المنزلية سهولة وفعالية للتخلص من بثور الدم، إنه متاح بسهولة في الأسواق، يمكن أيضًا سحق الثوم وتحويله إلى عجينة ناعمة ووضعه على نفطة الدم، يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب علاجي يمكنه علاج البثور ومنع المزيد من العدوى لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.