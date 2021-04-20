اليوم السابع
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نقابة الأطباء تتواصل مع "المركزى للإحصاء" لحصر أعداد أعضائها بالخارج

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 ص
نقابة الأطباء تتواصل مع "المركزى للإحصاء" لحصر أعداد أعضائها بالخارج الدكتور أسامة عبد الحى الأمين العام لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تواصلت مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإفادة النقابة بالأعداد الدقيقة للأطباء المصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أنه جار التعاون بين النقابة والجهاز لإجراء حصر دقيق لأعداد الأطباء، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف طبيب مازالوا على رأس العمل فى مصر، بكافة المستشفيات الحكومية والجامعية وغيرهم.
 
وأكد عبد الحى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام النقابة بالتواصل مع كافة أعضائها داخل مصر وخارجها لمساعدتهم في حل أي مشكلات قد تواجههم، لافتا إلى اهتمام النقابة بتفعيل دور لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة برئاسة الدكتور محمد الأكشر، والتى عقدت عدة لقاءات مع مسؤولى وزارة الخارجية للتعاون فيما يخص الأطباء العاملين والمقيمين خارج مصر وما يواجههم من مشكلات ومعوقات.
 
 
من ناحية أخرى، ناشدت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء وأفراد الطاقم الطبى بأخذ لقاح كورونا، حيث إن كل دول العالم توفر اللقاحات المختلفة، ولا يوجد لقاح أفضل أو آمن من لقاح أخر، مؤكدة أن اللقاح يقلل من احتمالات الإصابة، ويمنح درجة من درجات المناعة، وفى حالة الإصابة تأتى بأعرض أقل حدة، وبالتالى لابد من حصول الجميع على اللقاح، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث شهدت الفترة الماضية تراخى فى تطبيقها، والذى أدى بدوره فى ارتفاع عدد الوفيات بالموجة الثالثة.

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