اليوم السابع
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مشروعات جديدة للأزهر الشريف على أرض شمال سيناء .. تعرف عليها

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:54 م
مشروعات جديدة للأزهر الشريف على أرض شمال سيناء .. تعرف عليها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تشهد محافظة شمال سيناء ، خلال الأيام المقبلة فى إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، افتتاح عددا من المشروعات الجديدة التى ينفذها الأزهر الشريف على أرض المحافظة.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان لها ، أن المشروعات تشمل إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش بقيمة 14 مليونا و558 ألفا و570 جنيها، وتشمل توسعة جناح وأعمال ترميم المنطقة الأزهرية بشمال سيناء فى مدينة العريش.

وتشمل المشروعات افتتاح مجمع معاهد بمنطقة وسط سيناء فى مدينة نخل وبلغت تكاليف إنشائه 14 مليونا و235 ألفا و785 جنيها.

يذكر أنه استعدت محافظة شمال سيناء للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الذى يناسب يوم 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء.

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح اخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش .

وأوضح البيان أن الاحتفالات تنطلق الجمعة 23 ابريل بإفتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، والسبت 24 أبريل افتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية ، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

والمقرر أن يشهد يوم الأحد 25 أبريل مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش ، وافتتاح مطحن الكرامة ، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

وتتواصل احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى الاثنين 26 إبريل بافتتاح محطة تحلية ابار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم ، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة ، وانشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.


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