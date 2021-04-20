محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بمحور سعد زغلول وإنشاء الحديقة المركزية

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، يرافقهما اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، محور سعد زغلول ، لمتابعة أعمال الرصف والتى ستخدم المنطقة السكنية بالتجمع السكنى الثالث ، لإنشاء الإسكان الاجتماعى " تحيا مصر "، بالإضافة للربط بين طريق صبرى القاضى ، والطريق المؤدى لحديقة صنعاء ، كما تفقد الأعمال الجارية بشارع 21 من تمهيد ورصف وتحويل الشارع لإتجاهين ، إضافة لمتابعة الحركة المرورية بشارع صبرى القاضى ، وسكة روينه.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مسار العائلة لمتابعة أعمال رصف الطرق المؤدية له ووضع اللافتات الارشادية على الجدران ، ووجه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق المؤدية للمسار.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ، الحديقة العامة المجانية المجاورة للموقف الجديد بشرق العاصمة ، والأعمال الجارية من أعمال تشجير ، والرصف بالانترلوك ، موجهاً بسرعة الانتهاء من الحديقة ،ووضع المظلات والمقاعد ، وألعاب الأطفال ، إضافة إلى دورات المياه، وعربات متحركة لتقديم الوجبات والمشروبات الجاهزة ،ووسائل الترفيهيه.



الاعمال الجارية بالحديقة المركزية



جانب من تفقد شارع 21



جانب من تفقد مسار العائلة



متابعة شرع رونه وصبري القاضي



محافظ كفر الشيخ يتفقد مسار العائلة لمتابعة اعمال الرصف