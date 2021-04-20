محافظ المنيا: الانتهاء من 166 كيلو متر بمشروع تبطين وتأهيل الترع بالمراكز

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذى أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجارى المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف المحافظ، أنه يتابع بشكل يومى الموقف التنفيذى للمشروع والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو متر على مستوى مراكز المحافظة، وجارى استكمال باقى أعمال التبطين والتاهيل.
وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الرى خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.
ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الرى بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية فى المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القرى والمراكز المنفذ بها ، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ، تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والقرى.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، أنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالى مستهدف 394 كيلو متر، بالإضافة إلى 98 كيلو متر جارى الانتهاء من أعمال البت الفنى والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.
محافظ المنيا يتابع ما تم بمروع تبطين الترع
محافظ المنيا يتفقد تبطين الترع
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