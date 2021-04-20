اليوم السابع
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محافظ المنيا: الانتهاء من 166 كيلو متر بمشروع تبطين وتأهيل الترع بالمراكز

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:18 م
محافظ المنيا: الانتهاء من 166 كيلو متر بمشروع تبطين وتأهيل الترع بالمراكز محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروع تبطين الترع
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذى أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجارى المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف المحافظ، أنه يتابع بشكل يومى الموقف التنفيذى للمشروع والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو متر على مستوى مراكز المحافظة، وجارى استكمال باقى أعمال التبطين والتاهيل.

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الرى خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.

ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الرى بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية فى المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القرى والمراكز المنفذ بها ، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ، تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والقرى.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، أنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالى مستهدف 394 كيلو متر، بالإضافة إلى 98 كيلو متر جارى الانتهاء من أعمال البت الفنى والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.

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تبطين الترع بالمنيا

 

محافظ المنيا يتابع ما تم بمروع تبطين الترع
محافظ المنيا يتابع ما تم بمروع تبطين الترع

 

محافظ المنيا يتفقد تبطين الترع
محافظ المنيا يتفقد تبطين الترع

محافظ المنيا

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