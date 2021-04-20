محافظ الغربية: توفير سلع غذائية ضرورية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الثلاثاء، قوافل صندوق تحيا مصر لتوفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة أبواب الخير التى أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتتضمن 72 طناً من المواد الغذائية الجافة بالإضافة إلى 6آلاف شنطة دواجن ليتم توزيعها على 6 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد محافظ الغربية فى بيان له، أن الهدف الرئيسى لمثل هذه الحملات هو توفير السلع الغذائية الضرورية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً فى القرى الفقيرة وخاصةً خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أن استمرار مثل هذه المبادرات والحملات طوال الشهر لخير دليل على التكافل والتضامن بين فئات المجتمع، داعياً رجال الأعمال وأصحاب الشركات لدعم مثل هذه القوافل الخيرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة لتحصل تلك الأسر على ما تستحقه من رعاية.

والجدير بالذكر أن الكراتين التى سيتم توزيعها خلال القافلة تشمل 4 كيلو أرز ، 1.5 كيلو مكرونة ، زجاجة زيت ،نصف كيلو فول تدميس ، 2 كيلو سكر ، عبوة سمن ، عبوة شاى وكيلو بلح.