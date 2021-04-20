محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب أسرة كودية الإسلام ويضع حجر أساس مشروع صرف صحى

أسيوط - فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بقرية كودية الإسلام بمركز ديروط، وذلك بعد انتهاء أعمال الاحلال الكلى لها بتكلفة 5 ملايين و698 ألف جنيه بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان.

وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى لها تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة القطاعات الخدمية خاصة التى تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وعددًا من المهندسين المشرفين على المشروع.

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للوحدة الصحية قام المحافظ ومرافقوه بتفقد وحدة طب أسرة كودية الاسلام والتى تم عمل إحلال كلى لها وتقع على مساحة 1498 متر وبتكلفة اجمالية بلغت 5 مليون و 698 ألف جنيه ثم تفقد أقسام الوحدة مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم ونهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة والتى تم استلامها ابتدائياً بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان.

وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجارى تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجارى إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه تم إحلال كلى وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 141 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروعات مبادة حياة كريمة فضلاً عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التى تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التى تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

كما وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حجر الأساس لمشروع صرف صحى قرى مركز ديروط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجاً والتوسع فى المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومن المقرر أن يخدم المشروع 4 قرى بإجمالى عدد سكان يبلغ 50 ألف مواطن وبتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه ".

ويأتى وضع حجر الأساس تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام وفى إطار الفعاليات التى تنظمها المحافظة لافتتاح وتفقد بعض المشروعات التنموية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

شارك المحافظ فى وضع حجر الأساس كل من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولى الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومسئولى الشركات المنفذة.

وقام محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المشروع الذى تنفيذة الهيئة العربية للتصنيع ويتكون من 4 محطات رفع و4 خطوط طرد ويخدم 4 قرى بمركز ديروط هى قرية نزلة عبداللاه بتكلفة 81 مليون ويخدم 11961 نسمة وقرية نزلة العوامر بتكلفة 51 مليون ويخدم 10375 نسمة وقرية شلش بتكلفة 54 مليون وتخدم 5083 مواطن وقرية جرف سرحان بتكلفة 54 مليون وتخدم 13023 نسمة وذلك بإجمالى تكلفة 240 مليون جنيه و50 ألف مستفيد ووجه المحافظ مسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت الى نسب مرضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

كما قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 927 طن و803 كيلوجرام قمح بـ 28 شونة ومراكز تجميع وصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد موضحاً إن تم حصاد 350 فدان حتى الآن من إجمالى مساحة الأرض المنزرعة بالقمح داخل المحافظة هذا العام بلغت 233 ألف و171 فدان مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وفقًا للضوابط التى تم وضعها والتأكد من جودة وسلامة الأقماح الموردة فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن عملية استلام الأقماح من المزارعين تتم بـ 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز بإجمالى سعة تخزينية بلغت 167 الف و900 طن وذلك للتسهيل على المزارعين توريد الأقماح فى سهولة ويسر لافتاً إلى حصاد وتسليم كميات أكثر من الأقماح الموردة مقارنةً من نفس التوقيت فى الأعوام الماضية مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة حيث أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضافت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه يتم رفع تقرير يومى بمساحات الأراضى التى تتم حصادها والأقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع لافته إلى المتابعة المستمرة والدورية لأى شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من بينها مديرية التموين بالمحافظة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة موضحاً أن أبواب الصوامع والشون واماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد والتى بدأت من 15 أبريل الجارى وتستمر حتى 15 يوليو القادم ولمدة 3 أشهر.



محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي قرى ديروط بتك



محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي