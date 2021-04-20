اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:46 م
خالد صلاح
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طوكيو تحتج رسميا على احتجاز صحفى يابانى فى ميانمار

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:58 م
طوكيو تحتج رسميا على احتجاز صحفى يابانى فى ميانمار قوات ميانمار - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعربت سفارة اليابان في ميانمار، اليوم الثلاثاء، عن احتجاجها الرسمي على احتجاز صحفي ياباني من قبل قوات الأمن في ميانمار.
 
وطالب مسؤولو السفارة بالسماح لهم بزيارة الصحفي كيتازومي يوكي بالإضافة إلى إطلاق سراحه، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
 
وألقي القبض على الصحفي من منزله يوم الأحد، الماضي بمدينة "يانجون" بتهمة نشر أخبار كاذبة، وألقت السلطات في ميانمار مؤخرا القبض على صحفيين وشخصيات بارزة عديدة بتهم نشر أخبار كاذبة، ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات حال إدانتهم. 
 
واحتجز الصحفي في ميانمار سابقا لفترة وجيزة في فبراير الماضي أثناء تغطيته التظاهرات الداعمة للديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.

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