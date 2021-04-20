سلى صيامك بالصيد على الكورنيش.. تعرف على عادات الإسكندرانية فى الصيام.. فيديو

كما يتجمع المواطنين لتناول الإفطار على الكورنيش فى جو عائلى، وفى الاماكن المفتوحة والانتظار على الكورنيش حتى أداء صلاة التراويح.

وشهدت محافظة الإسكندرية انكسار الموجه الحارة التى كانت ذروتها أمس الإثنين، كما يشهد كورنيش الإسكندرية سيولة مرورية على كافة الطرق الرئيسية وتواجد أمنى مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة المرور.