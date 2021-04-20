اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:34 م
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سلى صيامك بالصيد على الكورنيش.. تعرف على عادات الإسكندرانية فى الصيام.. فيديو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:00 م
سلى صيامك بالصيد على الكورنيش.. تعرف على عادات الإسكندرانية فى الصيام.. فيديو صيد الأسماك فى نهار رمضان على الكورنيش
الإسكندرية أسماء على بدر

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لأهالى الإسكندرية عادات خاصة بشهر رمضان الكريم، مرتبط بكورنيش عروس المتوسط، فصيد الأسماك وممارسة الرياضة وقراءة القرآن على الكورنيش فى فترات الصيام، من أهم عادات المواطنين صباحا فى الشهر الكريم.

كما يتجمع المواطنين لتناول الإفطار على الكورنيش فى جو عائلى، وفى الاماكن المفتوحة والانتظار على الكورنيش حتى أداء صلاة التراويح.
 
وشهدت محافظة الإسكندرية انكسار الموجه الحارة التى كانت ذروتها أمس الإثنين، كما يشهد كورنيش الإسكندرية سيولة مرورية على كافة الطرق الرئيسية وتواجد أمنى مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة المرور.

 

الصيد على الكورنيش (1)
 

 

الصيد على الكورنيش (2)
 

 

الصيد على الكورنيش (3)
 

 

الصيد على الكورنيش (4)
 

 

الصيد على الكورنيش (5)
 

 

الصيد على الكورنيش (6)
 

 

الصيد على الكورنيش (7)
 

 

الصيد على الكورنيش (8)
 

 

الصيد على الكورنيش (9)
 

 


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