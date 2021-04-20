رئيس جامعة المنوفية: زيادة استثمارات بعض المشروعات سريعة التنفيذ

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهرى للجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر إبريل 2021، عبر مواقع التواصل الإلكترونى "أونلاين".

تم الإحاطة خلال الاجتماع بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعادة توزيع بعض الاستثمارات المدرجة بخطة العام المالى 2020/2121 وزيادة استثمارات بعض المشروعات سريعة التنفيذ، وتم إتاحة تمويل المرحلة الرابعة من بنك الاستثمار القومي، وتم البدء فى تجميع الاحتياجات والأولويات الضرورية من كليات الجامعة ووحداتها وذلك للطرح اعتبارا من الاول من مايو .

ويتم المتابعة اليومية بين الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإدارة العامة للشئون الهندسية لتقديم المستخلصات الموجودة لديها حتى يتسنى الانتهاء من تمويل المرحلة الرابعة، كما يتم المتابعة اليومية مع الإدارة العامة للمشتريات والمخازن للانتهاء من إجراءات الإضافة لأوامر التوريد.

وتضم اللجنة فى عضويتها نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد سعيد مدير عام التخطيط والمتابعة، المحاسب نصر سلام مدير عام المشريات، المحاسبة سها لاشين مدير عام الشئون المالية.