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"حياة كريمة" تزين القرى وتعيد الحياة لمركز ملوى بمحافظة المنيا.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:00 ص
"حياة كريمة" تزين القرى وتعيد الحياة لمركز ملوى بمحافظة المنيا.. صور مبادرة حياة كريمة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تعمل مبادرة حياة كريمه على تغيير واقع مئات الأسر، فى كل قرية من قرى المراكز الخمسة وعددها 192 قرية بمراكز دير مواس وملوى وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة، وذلك خلاف توابع تلك القرى بتكلفة تقدر بما يقارب 23 مليار جنيه، وتعد مشروعات الصرف الصحى والتعليم ومياه الشرب، والصحة والطرق من أبرز تلك المشروعات التى يتم تنفيذها.

وقد تضمنت مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، 192قرية فى 5 مراكز، نصيب كل مركز 47قرية بابوقرقاص، 49 قرية بملوى، 29بديرمواس 26العدوة، 41مغاغة، وذلك خلاف توابع تلك القرى

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن هناك لجان تم تشكيلها بنطاق الوحدات المحلية، المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية، بكل مركز، برئاسة رؤساء الوحدات والشباب وإشراك الشباب بالبرنامج الرئاسى، فى المتابعة المركزية بديوان العام المحافظة.

وقال المحافظ أنه تم حصر كافة احتياجات التنمية الشاملة، وكذلك إسناد مشروعات الصرف الصحى فى 67 قرية بالمحافظة وكذلك جارى طرح مشروعات أخرى لبدء التنفيذ، واكد أن هناك متابعة دائمة ومستمرة للتنفيذ والوقوف على أى معوقات لتذليلها.

يقول خلف عليوة أحد أهالى ملوى أن المبادرة قامت بأعمال تنموية فى المرحلة الأولى ومن بين القرى التى شهدتها المرحلة الأولى قرية الشيخ عبادة والتى شهدت تأهيل وبناء 150 منزل، كنا أصبح بالقرية مكتب بريد متطور وجارى اعمال رصف مدخل القرية.

امل ابراهيم نجيب قال أن مبادرة حياة كريمة لم تترك شيء بالقرى التى تدخلها، حتى مداخل القرى وكذلك أكشاك المحولات الكهربائية والتى تتحول إلى تحف جمالية بعد تزيينها بعلم مصر.

وقال أن أبرز الخدمات التى يتم تقديمها الصرف الصحى ومحطات المعالجة والطرق والتعليم والصحة، ومراكز الشباب، وهذا كان بالنسبة لنا حلم لم نكن فى يوم من الايام نتوقع أن يتحقق لكنه تحقق على أرض الواقع.

مبادرة حياة كريمة بالمنيا (1)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (2)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (3)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (4)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (5)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (6)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (7)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (8)
 
مبادرة حياة كريمة بالمنيا (9)
 

اخبار مصر

حياه كريمه

محافظه المنيا

مركز ملوى

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