اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حقوقيون وإعلاميون يتفقدون منطقة سجون برج العرب فى الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:14 م
حقوقيون وإعلاميون يتفقدون منطقة سجون برج العرب فى الإسكندرية.. صور حقوقيون وإعلاميون يتفقدون سجون برج العرب
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد حقوقيون وإعلاميون منطقة سجون برج العرب في الإسكندرية، للوقوف على أوجه الرعاية المقدمة من السجون للنزلاء، حيث تبين التزامهم بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
 
وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
 
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
 
وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
 
حقوقيون وإعلاميون يتفقدون سجون برج العرب (1)
حقوقيون وإعلاميون يتفقدون سجون برج العرب 

حقوقيون وإعلاميون يتفقدون سجون برج العرب (2)
حقوقيون وإعلاميون يتفقدون سجون برج العرب 

حقوقيون وإعلاميون يتفقدون سجون برج العرب (3)
حقوقيون وإعلاميون يتفقدون سجون برج العرب 
 

السجون

السجناء

اخبار السجون

أوضاع السجناء في مصر

نزلاء بالسجون

السجون المصرية

حقوق الانسان بالسجون

زيارات السجناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدموع الفرح والسجود.. 1686 نزيلا يودعون السجون للافطار مع أسرهم.. المفرج عنهم: شكرًا للرئيس وتلقينا معاملة كريمة داخل السجون.. وفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:17 م

السجن المشدد 10 سنوات لـ4 عاطلين يتاجرون فى الحشيش بالشرقية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:54 ص

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة أسلحة نارية وهيروين فى الشرقية

الخميس، 15 أبريل 2021 03:21 م

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى حلوان

الخميس، 15 أبريل 2021 03:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة