حبس قاتل والدته فى الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الإسماعيلية – السيد فلاح

جددت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حبس قاتل والدته بالإسماعيلية 15 يوم علي ذمة التحقيقات، وبحسب التحقيقات فإن المتهم اعترف بارتكابه للواقعة بسبب مشادة وقعت بينهما لخلاف مادى، وقال المتهم إن والدته تحصلت علي مبلغ مالي منه دون علمه، وقامت بإنفاقه في مدة قصيرة ورفضت تعطيه أي جزء منه.

وعرف الشاب بمنطقته بتجارة المواد المخدرة، وذاع صيته في المنطقة بالشجار الدائم محاولًا خلق سطوة لنفسه وسط أهالي القرية، إلا أنه هذه المرة انتهى به الأمر متهمًا بقتل والدته.

ورصدت مباحث أبوصوير تحركات الجاني في بعض الأماكن التى يتردد عليها إلى أن سقط في أيدي إحدى المأموريات التي تتبعته على مدار أيام متواصلة.

كانت وحدة مباحث مركز أبو صوير، في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم أحمد جمال، رئيس المباحث قد ألقت القبض على الشاب قاتل والدته، في منطقة الكيلو 2، التابعة لدائرة المركز، بعد هروبة عقب وقوع الحادث، ومحاولة الهروب خارج الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا، من اللواء رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط مباحث أبو صوير للشاب "أحمد ج. م."، 33 عامًا، عاطل، وشهرته "الصعيدي"، مقيم بمنطقة كيلو 2، المتهم بقتل والدته.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن المتهم قرر التخلص من والدته بسبب خلاف مادي بينهما، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه أثناء محاولته الهرب خارج مدينة الإسماعيلية، وأشارت مصادر مقربة من المجني عليها وجيران الأسرة، إلى أنه قبل اكتشاف الواقعة، وقعت مشاجرة بين المتهم ووالدته، اختفى بعدها بساعات، وتم العثور على المجني عليها جثة هامدة داخل المنزل، ولفت بعض المصادر إلى أن المتهم من متعاطي ومروجي المواد المخدرة، وأنه كان دائم الشجار مع عدد من أهالي المنطقة، خلال الفترة الأخيرة.