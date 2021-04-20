وأضاف بوتين - فى كلمة وجهها للمشاركين بالمؤتمر الدولى حول الوضع الوبائى العالمى، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الأطباء الروس اكتسبوا خبرة فريدة، ليس فقط فى مكافحة فيروس كورونا، ولكن أيضا فى مكافحة الأمراض المعدية الخطيرة الأخرى.

وأوضح أن المشاكل التي يبحثها هذا المؤتمر لها أهمية خاصة للبشرية جمعاء، ولا شك أنها تتطلب توحيد جهود الأطباء والعلماء من مختلف البلدان.

وأشار إلى أن المتخصصين الروس يشاركون معارفهم واكتشافاتهم وتطوراتهم التكنولوجية والعملية مع زملائهم الأجانب، وهم على استعداد لتوسيع هذا التعاون فى المستقبل.

