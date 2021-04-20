اليوم السابع
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الكرملين: بوتين يشارك فى قمة المناخ 22 أبريل الجارى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:00 ص
الكرملين: بوتين يشارك فى قمة المناخ 22 أبريل الجارى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية بشأن المناخ، التي ستنظمها الولايات المتحدة في 22 أبريل الجاري.
وذكر بيان مقتضب للكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي سيعرض خلال القمة نهج روسيا في سياق تطوير تعاون دولي شامل يهدف إلى تجاوز التبعات السلبية لتغيرات المناخ في العالم.
كان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، قد أعلن في يناير الماضي أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سينظم في "يوم الأرض" 22 أبريل قمة افتراضية لبحث تغيرات المناخ مع زعماء أكبر اقتصادات في العالم.
وأكد البيت الأبيض أن قائمة المدعوين إلى القمة تضم زعماء 40 دولة، مشيرًا إلى أن القمة ستبرز الأهمية القصوى والفوائد الاقتصادية لتكثيف الجهود الرامية لمكافحة تغيرات المناخ وستشكل خطوة مهمة تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 حول تغيرات المناخ ، الذي ستستضيفه مدينة جلاسكو الاسكتلندية في شهر نوفمبر القادم.

روسيا

قمة المناخ

فلاديمير بوتين

الكرملين

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