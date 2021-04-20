الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة شاب قتل على يد شقيقه وصديقه بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعي بالجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة شاب قتل على يد شقيقه وصديقه، لسرقته فى الجيزة، لتحديد أسباب وظروف مقتله، ومن المقرر أن يشمل التقرير الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه وأسفرت عن مقتله، وتاريخ الوفاة، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

كان شاب قتل أخيه بمساعدة صديقه؛ لسرقته وشراء مواد مخدرة بتلك الأموال. حيث وضع خطته، وشرع فى تنفيذها فاستدرج شقيقه إلى منطقة حدائق أكتوبر فى الجيزة، وهناك ضربه على رأسه بعصا وفر هاربًا.

أجرى المتهم اتصالا هاتفيا بشقيقه، وادعى تعرضه لإصابة في حادث مرورى بمنطقة حدائق أكتوبر، وفور وصوله فوجئ بشقيقه يضربه بعصا خشبية على رأسه، وقيده بمساعدة صديقه في عقار تحت الإنشاء، وسرقا منه مبلغ مالي 100 جنيه، وفرا هاربين.

حرر المتهم بلاغا بتعرض شقيقه للخطف، على يد مجهولين لإبعاد الشبهات عن نفسه، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من فك خيوط القضية، وتبين لها بعد العثور على جثة الصحية أن شقيقه وراء مقتله لسرقته وشراء مواد مخدرة.

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل وصديقه، لاتهامهما بقتل شقيق المتهم الأول لسرقته بالدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات. تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعان المتهم بصديقه واستدرجا الضحية وقتلاه لسرقته.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.