اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد: خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:00 م
السكة الحديد: خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر السكة الحديد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت هيئة سكك حديد مصر، إتباع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات والقطارات تماشياً مع سياسة الدولة فى استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية التى تضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أى محطة مميكنة إلى أى محطة أخرى حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة فى تقديم الخدمات لجمهور المسافرين.
 
وأشارت الهيئة عبر موقعها الرسمى إلى إعداد مشروع لصرف التذاكر بالقطارات المميزة والمطورة فترة تمهيدية لتنفيذ المشروع الإستراتيجى، ووضع خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر خلال مراحل المشروع وتم حتى الآن ميكنة (144) محطة وجارى ميكنة المحطات المتبقية فور الانتهاء من تطويرها.
 
وتابعت : كما تم وضع خطة لميكنة  83 محطة كمرحلة ثانية لحجز وصرف التذاكربعد دراسة العدد والايراد الحالي والمتوقع، فضلا عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة بالإشتراك مع الإدارات المختصة  لتحديث وتطوير أسطول عربات نقل الركاب والعمل على راحة جمهور المسافرين وتلبية رغباتهم للسفر بوضع نظام جديد لتشغيل القطارات المكيفة والروسى والمميزة والمحسنة والمطورة بجميع الخطوط بالوجه القبلى والوجه البحرى بناءً على القياسات والاستقصاءات.

سكك حديد مصر

هيئه السكه الحديد

السكه الحديد

تذاكر السكه الحديد

تذاكر القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد سلسلة من حوادث القطارات.. 10 تغييرات عاصفة بالسكة الحديد أبرزها تعيين رئيس جديد للهيئة.. القرارات شملت قيادات الإشارات والاتصالات والوحدات المتحركة.. الوزارة: المرحلة المقبلة تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:34 ص

10 معلومات مهمة عن تطوير هيئة السكة الحديد أبرزها تصنيع 1000 عربة بضائع

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 ص

عامل بالسكة الحديد فى الهند ينقذ طفلا من الموت فى اللحظة الأخيرة.. فيديو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 ص

السكة الحديد: عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة