السكة الحديد: خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر

كتب محمود راغب

أكدت هيئة سكك حديد مصر ، إتباع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات والقطارات تماشياً مع سياسة الدولة فى استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية التى تضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أى محطة مميكنة إلى أى محطة أخرى حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة فى تقديم الخدمات لجمهور المسافرين.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الرسمى إلى إعداد مشروع لصرف التذاكر بالقطارات المميزة والمطورة فترة تمهيدية لتنفيذ المشروع الإستراتيجى، ووضع خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر خلال مراحل المشروع وتم حتى الآن ميكنة (144) محطة وجارى ميكنة المحطات المتبقية فور الانتهاء من تطويرها.

وتابعت : كما تم وضع خطة لميكنة 83 محطة كمرحلة ثانية لحجز وصرف التذاكربعد دراسة العدد والايراد الحالي والمتوقع، فضلا عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة بالإشتراك مع الإدارات المختصة لتحديث وتطوير أسطول عربات نقل الركاب والعمل على راحة جمهور المسافرين وتلبية رغباتهم للسفر بوضع نظام جديد لتشغيل القطارات المكيفة والروسى والمميزة والمحسنة والمطورة بجميع الخطوط بالوجه القبلى والوجه البحرى بناءً على القياسات والاستقصاءات.