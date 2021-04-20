10 معلومات مهمة عن تطوير هيئة السكة الحديد أبرزها تصنيع 1000 عربة بضائع

كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن اتفاقية وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، من حيث أهداف الاتفاقية والجدول الزمنى المستهدف لتنفيذها كالتالى:-

1- تهدف الاتفاقية لتعظيم المنتج المحلى فى مجال صناعة عربات السكك الحديدية

2- الاتفاقية تستهدف تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة

3- تشمل 300 عربة كشف قلاب

4- 375 عربة سطح حاويات

5- 150 عربة صهريج

6- 125 عربة صندوق

7- 50 عربة سبنسة.

8- مستهدف الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد الـ 1000 عربة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائى

9- الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد 300 عربة خلال 24 شهرا

10- الانتهاء من جميع عربات السطح بعدد 375 عربة خلال 24 شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائي.