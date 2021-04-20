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10 معلومات مهمة عن تطوير هيئة السكة الحديد أبرزها تصنيع 1000 عربة بضائع

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 ص
10 معلومات مهمة عن تطوير هيئة السكة الحديد أبرزها تصنيع 1000 عربة بضائع السكة الحديد
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن اتفاقية وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، من حيث أهداف الاتفاقية والجدول الزمنى المستهدف لتنفيذها كالتالى:-
 
1- تهدف الاتفاقية لتعظيم المنتج المحلى فى مجال صناعة عربات السكك الحديدية
 
2- الاتفاقية تستهدف تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة
 
3- تشمل 300 عربة كشف قلاب
 
4- 375 عربة سطح حاويات
 
5- 150 عربة صهريج
 
6- 125 عربة صندوق
 
7- 50 عربة سبنسة.
 
8- مستهدف الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد الـ 1000 عربة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائى
 
9- الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد 300 عربة خلال 24 شهرا
 
10- الانتهاء من جميع عربات السطح بعدد 375 عربة خلال 24 شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائي.
 
 

السكة الحديد

وزير النقل

العربية للتصنيع

تطوير السكة الحديد

اليوم السابع بلس

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