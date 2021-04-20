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الحكومة: مصر تتقدم 5 مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:59 م
الحكومة: مصر تتقدم 5 مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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رصد مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقدم مصر فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست؛ إذ أن مصر ما زالت مستمرة فى طريقها نحو التطور التكنولوجى وتنفيذ خطط التحول الرقمي؛ حيث تقدم ترتيبها فى المؤشر  5 مراكز؛ لتصبح فى المركز  الـ73 فى 2021 من بين 120 دولة عالميًّا، مقارنةً بالمركز الـ 78 فى 2020، كما احتلت المركز الرابع إفريقيًّا بعد كلٍّ من جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا على التوالي، ويرجع ألفضل فى ذلك إلى تقدمها الملحوظ فى فئة جودة المحتوى المحلي  المناسب لكل أطياف المجتمع، الذى قفزت فيه 12 مركزًا.
 
ويهدف مؤشر الإنترنت الشامل إلى قياس مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت وبأسعار معقولة ويكون مناسبًا أيضًا للجميع من خلال قياس التصورات حول كيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة الناس وسبل عيشهم فى 120 دولة حول العالم عبر أربع فئات رئيسة يضم كل منها عددًا من المؤشرات ألفرعية. خلص المؤشر إلى أن كورونا أجبرت الناس على استخدام الإنترنت أكثر من أى وقت مضى، كما وسعت ألفجوة بين السكان المتصلين وغير المتصلين بالإنترنت.
 
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مؤشر الانترنت

الحكومة

مصطفى مدبولى

المركز الاعلامى

اليوم السابع بلس

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