أسعار الدواجن تتراوح بين 28-33 جنيها للكيلو بالأسبوع الثانى لشهر رمضان

كتب أحمد حمادة

وقال حسن محمد- تاجر دواجن- إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا مع بداية شهر رمضان الكريم وذلك لزيادة الطلب سواء من المطاعم أو المستهلك العادي ثم انخفض السعر مرة أخرى واليوم يشهد استقرارا، حيث تراوحت الدواجن البيضاء بين 28-33 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-35 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو.

وأشار محمد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار البيض "الأبيض" سجلت في المزرعة 28 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعر المستهلك 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-38 جنيها.