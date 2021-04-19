الغرف التجارية: طرح منتجات عيد الفطر داخل منافذ "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة

كتب أحمد حمادة

أعلن المهندس ابراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة أهلا رمضان، والتي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك لتخفيض الأسعار على مجموعة السلع الغذائية الأساسية، وانطلقت تحت شعار "معا من أجل مصلحة المستهلك"، ستشمل طرح المنتجات الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك، ومن المقرر طرح تلك المنتجات في المنافذ الخاصة بعروض أهلا رمضان بدءا من الأسبوع المقبل بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30% فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال العربي إنه تم الاتفاق مع الموردين على طرح علب (مختلفة الأحجام) فى جميع المنافذ الخاصة بالمبادرة، وذلك لتلبية احتياجات المواطن المصري .

وأوضح أن السلاسل التجارية ستستمر فى خفض هامش الربح علي مجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء الشهر الكريم .

وأضاف أنه تم تنظيم نحو 118 منفذا بجميع انحاء الجمهورية، بخلاف المعارض الرئيسية، مؤكدا على مشاركة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية في المبادرة، وأوضح أنه تم طرح كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المنافذ المباشرة أو المنافذ الموجودة داخل السلاسل التجارية الكبرى بالتنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية لخفض أسعار السلع الغذائية بأسعار معلنة ثابتة ‏وأقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و 35 %، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏فترة المبادرة.

مشيرا أنه تم توفير أكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية، وحول حركة الأسعار واستقرار الأسواق، وأوضح العربي أنه قد تلقي تقريرا من غرفة عمليات الاتحاد العام للغرف التجارية لمراقبة الأسواق، كشف عن ارتفاع طفيف في أسعار السلع خارج منافذ "أهلا رمضان" خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان نتيجة ارتفاع حجم الطلب بغرض التخزين بما رفع من معدلات السحب اليومى، وكان له أثر علي ارتفاع الأسعار خارج منافذ مبادرات التخفيض بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%، مشيرا إلى توافر وإتاحة كافة السلع للمواطنين في مختلف المحافظات ورصد التقرير مع نهاية الأسبوع الأول تراجع أسعار السلع الغذائية مع ضخ كميات أكبر من المعروض واستقرارها عند معدلاتها الطبيعية وذلك مع تراجع معدلات الطلب.

وأوضح التقرير أن أسعار السلع بمنافذ "أهلا رمضان" شهدت استقرارا منذ إطلاق المبادرة بالرغم من الإقبال الكثيف للمستهلكين .