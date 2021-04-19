تعرف على أسعار الدواجن مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-4-2021 نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك استقرارا فى أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلى.

وتراوحت الدواجن البيضاء بين 28-33 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-35 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو، بينما سجلت البيض "الأبيض" في المزرعة 28 جنيها للكرتونة بينما سجل سعر المستهلك 33-35 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-38 جنيها .

وبدأت منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لوزارة التموين بطرح دواجن مجمدة مستوردة ذات جودة عالية من أوكرانيا بسعر 35 جنيها للكيلو بعدما نفذت كميات الدواجن البرازيلي التى كانت تباع بسعر 30 جنيها، بجانب استمرار طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها واللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها.