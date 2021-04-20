أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 20-4-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 20-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

إيقاف تداول 21 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستثمار العقارى العربى- اليكو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال.

البورصة تربح 23.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19%، والعرب على 8.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 59.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، 682.7 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.8 مليون جنيه، 97.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، القاهرة للإسكان والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 2.21 مليون سهم، 405.3 ألف سهم، 1000 سهم، 24205 سهم، 213.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبور للاستثمار العقاري، 8381 سهم، 148.5 ألف سهم، 88.1 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، القاهرة للإسكان والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 2.21 مليون سهم، 405.3 ألف سهم، 1000 سهم، 24205 سهم، 213.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبور للاستثمار العقاري، 8381 سهم، 148.5 ألف سهم، 88.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر للزيوت والصابون، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 759.4 ألف سهم، 197 سهم، 499.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 28650 سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 96783 سهم.

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بيع عدد 872.2 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 5.9 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 1.4 مليون سهم.

الرقابة المالية أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقي شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، منسق عملية بيع حصة بنك أبو ظبي التجاري بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصة البنك بالشركة وهم شركة مستشفى كليوباترا، الإسكندرية للاستثمار الطبية وأيا من شركاتها التابعة، تحالف شركة سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات الطبية، شركة صحة كابيتال، وأن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو 50.77 جنيه للسهم الواحد. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقي شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، منسق عملية بيع حصة بنك أبو ظبي التجاري بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصة البنك بالشركة وهم شركة مستشفى كليوباترا، الإسكندرية للاستثمار الطبية وأيا من شركاتها التابعة، تحالف شركة سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات الطبية، شركة صحة كابيتال، وأن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو 50.77 جنيه للسهم الواحد.

أضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن كل المستثمرين المحتملين سوف يبدأون في عملية الفحص النافي للجهالة في أقرب وقت، ومن المتوقع تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي أي كابيتال في الأسبوع الثالث من شهر مايو 2021.