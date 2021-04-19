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5 فوائد لتناول الفول فى السحور.. تعرف عليها

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:00 ص
5 فوائد لتناول الفول فى السحور.. تعرف عليها فول - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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يُعد الفول من الأكلات الرئيسية التى يعتمد عليها كثيرا منا فى وجبة السحور خلال شهر رمضان، ويُشير المعهد القومى للتغذية إلى أنه لتلك العادة عددا من الفوائد الصحية، هى:

1- الفول من البقوليات، غنى بالألياف ومصدر للبروتين النباتى، كما أنه مصدر للنشويات المُعقدة.

2- الفول فى السحور يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم أثناء الصيام.

3- الفول غنى بالبوتاسيوم لذلك يُساعد على ضبط ضغط الدم.

4- الفول غنى بالألياف لذلك يملأ المعدة، ويقلل من الشعور بالجوع.

5- الفول يساعد على ضبط الدهون والكوليسترول بالدم.

 

ونصح المعهد القومى للتغذية، بعدم الإفراط فى إضافة الملح أو الزيت أو الطحينة، والاكتفاء بقليل من الملح وملعقة صغيرة من الزيت وإضافة الليمون والكمون للنكهة.

 


المعهد القومى للتغذية

فوائد الفول

فوائد الفول فى السحور

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