اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 02:42 م
خالد صلاح
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مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالشرقية

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:11 م
مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالشرقية اسعاف-صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، دائرة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " أحمد إبراهيم محمود" 65 سنة لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان جثة هامدة.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم  بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، أمام شركة الغاز، مما أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية،، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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