محافظ الدقهلية يناقش توفير مصدر للطاقة لتشغيل مصنع تدوير القمامة بسندوب

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بمسئولى الهيئة العربية للتصنيع بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد وممثلى وزارة التنمية المحلية ومسئولى مديرية الإسكان بالمحافظة ومسئول إدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

تابع مختار الأعمال الجارية على قدم وساق فى مصنع تدوير المخلفات الجديد بسندوب حيث إستمع إلى تقرير مفصل عن مراحل العمل بالمشروع وعددا من المقترحات الخاصة للتغلب على معوقات العمل بالمشروع للإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر لإنهاء الأعمال وتشغيل المصنع المذكور تجريبيا.

وأكد المحافظ أن المصنع الجديد يتم تنفيذه بتكنولوجيا ( ألمانى/ هولندى) بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية بمقلب سندوب بإجمالى 845 ألف طن، ويعد المصنع الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة باجمالى 1200 طن يوميا، و يقام على مساحة 18 فدانا ليساهم فى وضع الحلول النهائية لمشكلة القمامة بالدقهلية.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية يلتقى دوريا مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ المصنع الجديد للإطلاع على نسب التنفيذ، حيث طالب المحافظ بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنين القائمين على التنفيذ لتكثيف الأعمال مشيرا الى سرعة انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بتوفير مصدر مستقر لتغذية المصنع بالطاقة الكهربائية اللازمة ،واضاف ان المصنع يخدم المنطقة المركزية ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لإهتمامه البالغ لدعم و تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية فى إطار سعى الحكومة إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى على مستوى الجمهورية، وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة عملا على ارضاء المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة بناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال إتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.