اليوم السابع
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وزعوا وجبات فطار وسحور وأنقذوا المصابين..

عمدة كفر الحصة بالقليوبية يحكى شهامة أهل البلد خلال حادث قطار طوخ.. فيديو

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:30 م
عمدة كفر الحصة بالقليوبية يحكى شهامة أهل البلد خلال حادث قطار طوخ.. فيديو
القليوبية ابراهيم سالم

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع عمدة قرية كفر الحصة بمحافظة القليوبية والتى  قدمت أمس أروع الأمثلة فى  الشهامة والكرم بعد وقوع حادث قطار طوخ.

وقال ماهر عبدالعزيز عمدة القرية أن ما فعلة اهالى القرية بالأمس لم يكن مرتب له ولم يقم أحد بحث الأهالى على فعل ذلك مشيرا إلى أن كل ما قدمه اهالى القرية نابع بتلقائية وعفوية دون أى ترتيب .

واضاف ماهر عبدالعزيز  أن اهالى القرية مثلهم كمثل كل مواطنى مصر يظهر معدنهم الاصيل وقت الشدائد .

وتابع ماهر عبدالعزيز "فور وقوع الحادث خرج اهالى القرية الى موقع الحادث للمساعدة فى إنقاذ حياة الركاب ،وقدموا اروع الأمثلة فى مساعدة ركاب القطار".

وأكد عمدة القرية أنه  مع اقتراب موعد الإفطار قام اهالى القرية بتقديم كل ما يملكونة من أطعمة مشيرا إلى أن ما قدموه  غطى كل المتواجدين في موقع الحادث وكذلك وجبة السحور.

واضاف عمدة القرية ان هناك بطولات كثيرة  قام بها الأهالى من نقل المصابين إلى سيارات الإسعاف وكذلك المساعدة فى تمهيد الطريق لدخول السيارات ومساعدة قوات الإنقاذ .


القليوبية

حادث القليوبية

قطار طوخ

قطار القليوبية

حادث قطار القليوبية

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