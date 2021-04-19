عصابة تزوير المحررات الرسمية بالنزهة: أرباحها كبيرة وننفذ مطالب عملائنا بدقة

كتب سليم على

اعترف عاطلان كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية فى النزهة أمام النيابة العامة، أنهما ينفذان مطالب عملائهما وتزوير جميع المحررات الرسمية، مؤكدين أنها تدر أرباحا كبيرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التزوير، وأكدت تحريات المباحث حول واقعة تورط عاطلين فى تزوير محررات رسمية بمنطقة النزهة، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير البطاقات الشخصية، وعقود زواج وطلاق، ورخص قيادة مقابل أموال.

وأضافت التحريات، أن المتهمين، زورا المحررات الرسمية فى شقة أحدهما عن طريق "أكلاشيهات" وأختام مزورة. وتعود الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، عقب تقنين الإجراءات، فى ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص - نموذج لبطاقة رقم قومى باسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص - بطاقة رقم قومى خالية من البيانات - 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات - أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات – عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.

وعثر بحوزته على (6 أختام منسوبة لجهات حكومية - 3 أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية – عدد من الشهادات المؤقتة والنماذج والإستمارات بعضها خالية البيانات وأخرى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – عدد من عقود بيع أراضى وعقود زواج، وطلاق)، وجميعهـا مزورة، وكذا مبلغ مالى.