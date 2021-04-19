سقوط كيان تعليمي وهمي بالدقهلية للنصب على راغبي الشهادات الجامعية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (إحدى السيدات –مقيمة بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة - بمحافظة الدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهمة المذكورة ، وعُثر على (مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها – عدد من الكتب العلمية التى تدرس بالأكاديمية– دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية - إستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات – لوحة إعلانية مدون عليها إسم الأكاديمية ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية بإسم الأكاديمية) ، وكذا (جهاز كمبيوتر بمشتملاته) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بالأكاديمية ، وبمواجهة المتهمة أقرت بممارسة نشاطها الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.