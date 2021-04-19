سقوط شخصين متهمين بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة قائده في الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة قائده في منطقة الخليفة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "مصاب بجرح طعنى".

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، ما أدى لحدوث إصابته والاستيلاء منه على (مركبة التوك توك، مبلغ مالى، هاتفه المحمول) كرها ًعنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما ، حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواه" وعصا خشبية المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، وإتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.