وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين، أن الرئيس تشاكويرا أعلن اعتقال العديد من المسئولين المتورطين فى عملية اختلاس تقدر بـ 6.5 مليون يورو من الأموال المخصصة لمكافحة (كوفيد- 19).

وأكد رئيس مالاوى- فى خطاب متلفز- أنه لا يمكنه أن يجعل أفرادا فى حكومته ينفقون أموالا مدرجة فى الميزانية فى مكان آخر أو عدم طرح أسئلة صارمة، للتأكد من أن الأموال التي ينفقونها قد تم تخصيصها لهذا الغرض.

يذكر أنه منذ تسجيل الحالة الأولى العام الماضى، يوجد فى مالاوى ما يقرب من 34 ألف حالة مؤكدة توفى منها 1138 بينهم وزيران.