رئاسة الحرمين تهدى المعتمرين بالمسجد الحرام سجادة صلاة وماء زمزم.. صور

كتب محمد شعلان

بادرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بتوزيع عدد من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين، ضمن حملة "معتمرينا شرف لمنسوبينا"، بمشاركة عبد الحميد بن سعيد المالكي وكيل الرئيس العام لشؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف.



خدمات المسجد الحرام

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور لجانب من عملية توزيع الهدايا على المصلين والمعتمرين، واشتملت الهدايا على سجادات صلاة وبعض الكتيبات وماء زمزم، مع مراعاة الحملة هذا العام تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع عدوى فيروس كورونا.



جانب من العمل



ماء زمزم على المصلين

وعبر المصلين والمعتمرين عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به رئاسة الحرمين من خدمات وفق توجيهات المسئولين وأن هذا شيء معهود على حسن الاستقبال والإفادة، وفق ما نقل الموقع الرسمى لرئاسة الحرمين.



توزيع الهدايا

يأتي ذلك خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

وفي إطار الاهتمام بكل الفئات الوافدة على المسجد الحرام، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند (باب 123)، وذلك تزامناً مع موسم شهر رمضان المبارك تماشياً مع خطة الرئاسة التي خصصت التوسعة السعودية الثالثة لأداء الصلاة.

وأكد فيصل الجودي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإدارة تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات حتى خروجهم من المصلى ومراعاة عدم تزاحمهم أمام المدخل، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد بينهم وتوفير الكمامات والمعقمات على مدخل المصلى، وغيرها من الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في روحانية محفوفة بالطمأنينة، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.