دراسة: تناول الجزر يوميا يحمى قلبك من تصلب الشرايين والكوليسترول الضار

يعتبر الجزر من الخضروات الغنية بالعديد من الفوائدالصحية، فهو غنى بمركبات البيتا كاروتين والألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن والهضم وصحة العين وصحة الجلد وغيرها.
وكشفت دراسة صادرة عن جامعة إلينوي الأمريكية، عن أن تضمين الجز إلى نظامك الغذائي اليومى قد يحميك من أمراض القلب ويعزز صحة القلب، والذى يكون مصدر جيدا لفيتامين أ في الجسم،طبقا لما نشره موقع إكسبريس.
وأكد الباحثون أن الجزر يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم و يساعد أيضًا في منع تطور تصلب الشرايين، الناتج عن تراكم الدهون والكوليسترول فيالسرايين، حيث أجرى الباحثون دراستين (واحدة على البشر والأخرى على الفئران) للعثور على آثار بيتا كاروتين على صحة القلب.
وأجرى الباحثون مسحا شمل عينات الدم والحمض النووي لـ 767 من البالغين الأصحاء ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، ووجدوا أن الإنزيم ، المشار إليه باسم بيتا كاروتين مسؤول عن تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ.
وقالت الدراسة، إن الأشخاص الذين لديهم إنزيم أقل نشاطًا ينتجون كمية أقل من فيتامين (أ) ولديهم مستوى مرتفع من الكوليسترول، بينما الأشخاص الذين لديهم متغير جيني مرتبط بجعل الإنزيم أكثر نشاطًا لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول في دمائهم.
وتوصل الباحثون إلى أن الخصائص الغذائية التي يمتلكها الجزر جعلته وسيلة صحية هامة للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
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