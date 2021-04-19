تعرف على التغطيات التأمينية لمخاطر البحوث والتطوير.. منها إصابة المتطوع فى التجارب

كتب – حسام الشقويرى

يتسم قطاع البحوث والتطوير بالتحرك بخطى سريعة ، ولدعم هذا التقدم السريع والمساعدة على استمراريته واستمرارية أعمال الشركات وتخفيف المخاطر التي قد تواجهها، من الضروري الحصول على التغطية التأمينية المناسبة، حيث إنه عادةً لا يوفر تأمين الممتلكات النمطي أو حتى تأمين انقطاع الأعمال فقط الحماية الكفاية من المخاطر المحتملة، التي قد تواجهها الشركات ، التي تعمل في قطاع البحوث والتطوير، أو التي تحتاج الي خدمات البحوث والتطوير لتنمية أعمالها.

وإذا لم يكن هناك تغطية تأمينية مناسبة وكافية لتغطية المخاطر المحتملة ، فقد لا تصل بعض الشركات لأهدافها خلال الإطار الزمني المحدد لبحوث وتطوير المنتج ، أو قد تحتاج عملية البحوث والتطوير إلى إعادة الدراسة مرة أخري بسبب ظهور متغيرات او مستجدات جديدة، مما يترتب عليه خسائر في عدة نواحي.

ويمكن تقسيم هذه المخاطر والتغطيات المتعلقة بها إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:

1 - المسؤولية القانونية، وتتضمن: المسؤولية العامة - مسؤولية المنتجات - المسؤولية المهنية – المسئولية المهنية للمديرين – المسؤولية الناتجة عن الهجمات الالكترونية، تأمين المسؤولية العامة وتأمين مسؤولية المنتجاتPublic and Products Liability Insurance:، تأمين مسؤولية أصحاب العمل Employers’ Liability Insurance : ، يغطي المسؤولية تجاه الموظفين ضد الإصابة أو المرض الناجم عن عملهم في مجال البحوث والتطوير، تأمين المسؤولية المهنية لشركات البحوث والتطويرProfessional Liability :، بالإضافة الى تأمين مخاطر الهجمات الالكترونية.

2 - تأمين الاصول والممتلكات، و يغطي الأصول المادية للمؤمن عليه، بما في ذلك المباني وأيضا (تجهيزات المختبرات)، والآلات والمعدات المكتبية والمختبرية وأجهزة الكمبيوتر والمخزون، وكتب المعامل والنماذج الأولية ومواد البحث والتطوير والمعدات المتنقلة.

3- مخاطر الإدارة، ومن الأمثلة على المخاطر التى تحدث في قطاع البحوث والتطوير ومغطاة بموجب التأمين:

1- تأمين مسؤولية المنتجات ، ومنها إصابة المريض بعد تناوله دواء قام المؤمن له بتصنيعه، خطأ تصنيع في جهاز زراعة العظام أدي إلى إصابة جسدية للمستخدم.

2 - تأمين الخسائر المالية، وذلك عندما يتم تضرر بيانات التجارب السريرية بعد حدوث خلل في برمجيات البرنامج الخاص المؤمن عليه، مما يتكلف الملايين لإعادة التجربة، وفى حالة إدعاء أحد العملاء أن البحث الذي تم إجراءه له قد تسبب في خسارة أموال أكثر مما جناه، وبالتالي قد يقاضي العميل الشركة لفشلها في تحقيق النتائج التي وعدت بها.

3 - تأمين التجارب المعملية البشرية، والتى من أمثلتها إصابة متطوع سليم بضرر في العصب الوجهي أثناء المشاركة في تجربة سريرية لاختبار سلامة الدواء الذي يقوم المؤمن عليه بدراسته ، وبحث إصابة المتطوع في التجارب السريرية بتسمم كبدي، وقام المتطوع برفع دعوى قضائية ضد المؤمن عليه لعدم الكشف الكامل، وتوضيح مخاطر الإصابة الجسدية التي قد ترتب على التجربة.

4 - تأمين انقطاع الأعمال، ومثال على ذلكتعرض شركة أجهزة طبية لحريق في قسم طلاء الأجهزة الجديدة ، وتسبب ذلك في توقف الأعمال والإنتاج بينما تستمر الشركة في تحمل نفقات التشغيل العادية خلال تلك الفترة، حتى يتم معالجة الخسائر الناتجة عن الحريق في القسم.

5 - تأمين مخاطر الهجمات الإلكترونية، مثل: إختراق نظام الشركة وسرقة جميع البيانات البحثية ، وتعريض جميع بيانات عملاء الشركة للخطر، وبالتالي قد يقاضي العملاء الشركة عن الأضرار وتسرب بياناتهم الشخصية.