اليوم السابع
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تعرف على أسعار اللحوم البلدى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم البلدى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان لحوم أرشيف
كتب أحمد حمادة

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مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين 19 - 4-2021، شهدت أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما اعلنته شعبة القصابين . 
 
 
 وقال محمد أبو العلا صاحب محل جزارة ، إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا منذ بداية شهر رمضان، موضحا أن أسعار اللحوم الكندوز  تتراوح بين 120-140  جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150  جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو. 
 
 وأشار أبو العلا، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار كباب الحلة تتراوح   130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 

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