ضبط كميات لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى حملات تموينية بههيا وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 653 كيلو جرام لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى حملات تموينية وتفتيشية بمركزى ههيا وبلبيس، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

أفاد بيان، قيام إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة بحملة بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وإدارة الطب البيطرى بههيا برئاسة الدكتور محمد شحاته مدير الإدارة، أسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل بيضاء محملة بكمية من اللحوم البقرى مقدارها (84) كيلو جرام مذبوحة خارج السلخانة ومختومة بأختام غير معلومة، وتم تحرير المحضر رقم 581 لسنة 2021 جنح " أ.د.ط. " ههيا.

كما قام قطاع جنوب الشرقية بحملة تموينية على الأنشطة التجارية بمدينة بلبيس برئاسة عاطف عراقى حسن رئيس القطاع واسفرت عن تحرير (10) محاضر جنح " أ. د.ط " وجاءت بياناتها على النحو التالى :-

محضر جنح رقم 281 ضد صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة وثلاجة لعرضه لحوم مجهولة المصدر وتم التحفظ على 200 كجم كبدة مستوردة و200 كجم لحمة مجمدة و100 لحمة مفرومة و50 طبق زنة الطبق نصف كيلو جرام لحمة مكعبات.

محضر جنح رقم 282 ضد صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 10 كجم لحمة.

ومحضر جنح رقم 283 ضد صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ على 10 كجم لحمة.

محضر جنح رقم 284 ضد صاحب محل دواجن لعرضه لحوم دجاج مجهولة المصدر وتم التحفظ على 25 كجم صدور فراخ مخلية.

و6 محاضر ضبط سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر إثبات حالة ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم مطابقة الخبز للمواصفات التموينية وعدم نظافة العجين بالخبز.