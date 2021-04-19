القبض على المتهم بقتل شخصين بالسم في العصير لسرقتهما بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجح ضباط قطاع الأمن العام في ضبط المتهم بقتل مالك مزرعة وشريكه في المنيا، حيث تلقى مركز العدوة بمديرية أمن المنيا بلاغا من بعض الأهالي، بالعثور على جثتين لمالك مزرعة، وشريكه بمشاية داخل المزرعة واحتراق سيارة ربع نقل.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسه قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة أمن المنيا، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (فحام- مقيم دائرة المركز) وباستهدافه بمأمورية برئاسه القطاع أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وأضاف المتهم بإيهام المجنى عليهما بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه، ويوم الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالى، فقام بشراء علبة عصير "لتر" ودس بها سما وجلس معهما وعقب تناولهما العصير فقدا الوعى فقام بالإجهاز على مالك المزرعة ببلوك حجرى على رأسه حتى فارق الحياة) وأضرم النيران بالسيارة ملك الأول فامتدت النيران للمجنى عليه الثانى وتوفـي واستولي من الثاني على 42600 جنيه وهاتفه المحمول، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .