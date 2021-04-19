الطب الشرعى يعد تقريرا لجثة عامل قتل على يد 3 عاطلين بسبب خلافات مالية بالصف

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة عامل قتل على يد 3 عاطلين بطريق الكريمات فى الصف؛ بسبب خلافات مالية بين الطرفين، لتحديد أسباب وظروف وكيفية وفاته، وتقديم التقرير لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل عامل بإطلاق النار عليه، بطريق الكريمات، وأشارت التحريات إلى أن خلافا متعلقا بمبلغ مالى وراء ارتكاب الجريمة، وجار تكثيف التحريات لبيان حقيقة إطلاق الجناة النار على المجني عليه بسبب خلاف على شراء المخدرات من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل عامل بإطلاق النار عليه بطريق الكريمات، وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث أن خلافا ماليا أدى إلى وقوع الجريمة، وجار التأكد من حقيقة مقتل الضحية بسبب الخلاف على سعر مواد مخدرة كان يشتريها من المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.