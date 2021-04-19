الأرصاد للمواطنين: تجنبوا أشعة الشمس.. وتنصح بارتداء ملابس فضفاضة

كتب ـ محمود راغب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الموجة الحارة التى تصل ذروتها اليوم الإثنين على كافة الأنحاء، حيث تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وغطاء للرأس حالة الخروج للضرورة، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يفضل تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية، وشرب الماء بكثرة بعد الإفطار، وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية وواقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.



ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل للعاصفة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.