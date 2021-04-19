ارتفاع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الاثنين باستثناء "الخدمات التعليمية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت كافة قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء هبوط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، وتصدرت القطاعات المرتفعة المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.26%، أعقبه قطاع السياحة والترفهي بنسبة 3.02%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.58%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.48%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.83%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.57%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.43%.

كما ارتفع قطاع العقارات، بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.32%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.77%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%، 0.22%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم، 415.5 مليون ورقة مالية بقيمة 734.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.26%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية، للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.