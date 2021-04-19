ارتفاع بورصات السعودية والكويت والبحرين بجلسة الإثنين وتراجع أسواق الإمارات

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.49% رابحًا 48.95 نقطة ليغلق عند مستوى 10097.65 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% رابحًا 2.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1479.67 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 12 قطاعًا، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.14% خاسرًا 3.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2632.58 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.36% خاسرًا 21.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6102.206 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار دينار عند مستوى 887.179 مليار درهم.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% رابحًا 48.95 نقطة ليغلق عند مستوى 10097.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.31% رابحًا 553.70 نقطة ليغلق عند مستوى 24561.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 338.5 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.41%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.16%، 0.15%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والرعاية الصحية بنسبة 0.77%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.2%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.17%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 92 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت الشمالية" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أسمنت الجوف" بنسبة 9.90%، ثم سهم "أسمنت حائل" بنسبة 6%، وتراجع 92 سهمًا على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 3.42%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.65%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 2.51%، فيما تصدر سهم "أسمنت الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 546 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% رابحًا 2.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1479.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 351.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.48% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.22% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.52%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.41% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.76%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحًا 29.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5978.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحًا 22.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6542.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.99% رابحًا 47.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4860.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.85% رابحًا 42.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5033.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 391.1 مليون سهم بقيمة 40 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعد 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.88%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات المالية بنسبة 0.87%، 0.84%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.28%، 0.21%، على التوالي.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسرًا 3.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2632.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.3 مليون سهم محققة ما قيمته 183.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2601 صفقة لعدد 27 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.08%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.32%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.13%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.7 مليون ورقة بقيمة 80.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.77%.



بورصة أبو ظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.36% خاسرًا 21.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6102.206 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار دينار عند مستوى 887.179 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 165.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 2826 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.13%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.09%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 3.27%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.77%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 1.49%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.92%، ثم سهم "شركة المستثمر الوطني" بنسبة 7.75%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 7.22%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 474.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.78%.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.450% خاسرًا 16.670 نقطة ليغلق عند مستوى 3666.952 نقطة، وبلغ حجم التداول 19.4 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون ريال عبر تنفيذ 970 صفقة لعدد 43 سهمًا.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 9.26%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 8%، ثم سهم "صحار للطاقة" بنسبة 6.38%، فيما تراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 5.62%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 5.56%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "سندات التنمية الحكومية 66" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 35 مليون ريال عماني.