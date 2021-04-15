ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الخميس.. والأسواق الإماراتية تربح 18.3 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة مسقط، وتصدرت الأسواق الإماراتية البورصات المرتفعة محققة أرباحًا بلغت 18.3 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.42% رابحًا 140.30 نقطة ليغلق عند مستوى 9987.92 نقطة، كما ارتفعت بورصتا الكويت والبحرين.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.42% رابحًا 140.30 نقطة ليغلق عند مستوى 9987.92 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.82% رابحًا 195.81 نقطة ليغلق عند مستوى 24078.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.5 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.91%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.77%، ثم قطاعي الرعاية الصحية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.97%، 0.95%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والمرافق العامة بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%.

وقفز 148 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 4.94%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 4.37%، ثم سهم "الغاز" بنسبة 3.71%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "التعمير" بنسبة 1.46%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 1.24%، ثم سهم "التموين" بنسبة 0.92%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 579.2 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.45% رابحًا 63.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2633.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.3 مليون سهم محققة ما قيمته 327.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3909 صفقة لعدد 28 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 5.09%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.82%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 1.38%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والسلع بنسبة 0.65%، 0.61%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.55%.

وقفز 22 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم دبي للمرطبات بنسبة 10.14%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 6.40%، وتراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.4 مليون ورقة بقيمة 115.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 6.01%.



بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.53% رابحًا 92.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6131.692 نقطة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار دينار عند مستوى 890.096 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 169.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 2741 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.69%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.07%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.7%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 0.28%، 0.08%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية" بنسبة 13.64%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 6.56%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 4.05%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.76%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 8.82%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 523 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.19% رابحًا 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1475.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 362.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.54% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.76%، وصعد سهمي شركة ناس، زين البحرين بنسبة 4.44%، 0.93%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السياحة والفنادق بنسبة 40.36% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.02% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.78%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.59%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.83%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5953.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحًا 13.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6530.04 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحًا 9.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4805.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% رابحًا 5.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4978.38 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 258.3 مليون سهم بقيمة 58 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8706 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.71%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.75%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات المالية بنسبة 0.47%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.28%، 0.27%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.170% خاسرًا 6.294 نقطة ليغلق عند مستوى 3707.916 نقطة، وبلغ حجم التداول 20.9 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال عبر تنفيذ 1106 صفقة لعدد 47 سهمًا.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 6.67%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.52%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 6.21%، فيما تراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 9.28%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 7.5%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 7.06%، فيما تصدر سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.8 مليون ريال عماني.