مياه أسيوط تنشئ معملا بمجمع محطات مياه منقباد لمراقبة جودة المياه

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، إنشاء معمل جديد بمجمع محطات منقباد ملحق بمحطة مياه منقباد الزلطية الجديدة بتكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه لمتابعة تشغبل جميع المحطات هناك والتي تنتج كمية مياه تصل إلي 35 ألف متر مكعب يوم.

وقال إنه تم إنشاء المعمل طبقاً لمعايير الجودة العالمية لمراجعة جوده المياة المنتجة بمحطة منقباد الجديدة وجميع المحطات التابعة لها والتي تعمل بنظام المرشحات لـ(5) وحدات كومباكت لخدمة حوالي 45 ألف مواطن من سكان (عزبة الجيش ــ الامن المركزي ــ المستثمرين بالمدينة الصناعية ــ عزبة الفاتح ــ حي السلام ــ عزبة الشيمي ــ عزبة أبو القاسم ــ اسكندرية التحرير ــ المنطقه الجنوبية العسكريه).

وتابع، أن الشركة لديها خطة لاحلال وتجديد ورفع كفاءة قطعاتها طبقاً لخطتها المالية السنوية المعتمدة والتي توجهها لأعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي واعمال رفع كفاءة المحطات واحلال وتجديد الطلمبات المتهالكة بمشتملاتها والخزانات.