اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 05:03 م
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مقتل 3 أشخاص وصابة 2 أخرين جراء إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

الأحد، 18 أبريل 2021 04:52 م
مقتل 3 أشخاص وصابة 2 أخرين جراء إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة؛ جراء إطلاق نار في حانة بولاية ويسكونسن الأمريكية اليوم الأحد.
وقال ديفيد رايت الضابط في شرطة مقاطعة كينوشا -وفقًا لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية- "إن إطلاق النار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم في حانة في قرية سومرز"، مضيفا: "لم يتم القبض على مطلق النار على الفور".
وأشار إلى أن إطلاق النار كان على ما يبدو "حادثًا مستهدفًا ومعزولًا"، وأن السلطات لا تعتقد أن هناك خطرًا على العامة.


الشرطة الأمريكية

إطلاق نار

ولاية ويسكونسن

مقاطعة كينوشا

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