مقتل 3 أشخاص وصابة 2 أخرين جراء إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة؛ جراء إطلاق نار في حانة بولاية ويسكونسن الأمريكية اليوم الأحد.
وقال ديفيد رايت الضابط في شرطة مقاطعة كينوشا -وفقًا لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية- "إن إطلاق النار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم في حانة في قرية سومرز"، مضيفا: "لم يتم القبض على مطلق النار على الفور".
وأشار إلى أن إطلاق النار كان على ما يبدو "حادثًا مستهدفًا ومعزولًا"، وأن السلطات لا تعتقد أن هناك خطرًا على العامة.
مقتل 3 أشخاص وصابة 2 أخرين جراء إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكيةالأحد، 18 أبريل 2021 04:52 م
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
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قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة؛ جراء إطلاق نار في حانة بولاية ويسكونسن الأمريكية اليوم الأحد.
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